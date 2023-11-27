Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Baliho yang Dicopot dan Dirusak, Otto Hasibuan: Bisa Dipidanakan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:43 WIB
Soal Baliho yang Dicopot dan Dirusak, Otto Hasibuan: Bisa Dipidanakan
JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan mengatakan, penurunan atau pengrusakan baliho berizin di berbagai daerah, wajib dipidanakan karena hal itu jelas melanggar aturan.

"Jadi itu kita harus lihat dulu, apakah baliho-baliho tersebut sudah ada izinnya atau belum. Jika baliho tersebut berizin, saya mengimbau agar siapapun tidak sembarangan, jika ada izinnya, masyarakat atau siapapun tidak berhak menurunkan baliho tersebut. Maka kalau penurunan baliho yang sudah ada izinnya dari pejabat setempat, itu jelas adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dipidanakan, " Jelas Otto Hasibuan, Senin, (27/10/2023).

Otto melanjutkan, seluruh pihak harus menghentikan perusakan dan/atau penurunan baliho atau alat peraga lain yang telah mendapatkan ijin yang sah, berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, karena jika dibiarkan akan berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

"Seluruh aparat penegak hukum melakukan pengawasan yang ketat dan segera menindak-lanjuti kasus-kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, agar pemilu berjalan dengan aman, jujur, adil, dan bebas dari tindakan-tindakan anarkis, sehingga hasilnya kredibel dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Otto.

