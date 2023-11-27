Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Minta Konflik Pertanahan Dimitigasi, Wamen ATR: Fasilitas Publik Harus Terbangun di Papua

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:57 WIB
Minta Konflik Pertanahan Dimitigasi, Wamen ATR: Fasilitas Publik Harus Terbangun di Papua
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, memimpin upacara untuk memberikan pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Upacara tersebut dilakukan di Lapangan Kantor Wilayah BPN, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Senin, 27 November 2023.

Acara dimulai pulul 07.30 WIT. Selaku Inspektur Upacara, Raja Antoni, memberikan amanat pada upacara tersebut.

Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Antoni membuka amanatnya dengan menyebutkan bahwa sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi, paradigma pembangunan Indonesia mulai berubah. Awalnya pembangunan dimulai dari Pusat ke Daerah, sedangkan Presiden Jokowi membangun dari Daerah ke Pusat.

Disebutkan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam membangunan tata kelola, Raja Antoni mencontohkan seperti 7 pelayanan prioritas di Kementerian ATR/BPN. Menurut Raja Antoni, Presiden Jokowi menunaikan keadilan pertanahan secara professional.

“Presiden Jokowi sangat peduli dan cinta Papua. Bukan hanya dari segi pembangunan Infrastruktur tetapi juga suprastrukturnya. Di Kementerian ATR/BPN, mencintai Papua dan rakyat Papua dilakukan dengan memberikan pelayanan tata ruang dan pertanahan dengan profesional. 7 layanan prioritas harus menjadi fokus utama karena ini yang langsung terasa oleh rakyat,” sebut Raja Antoni dalam isi pengarahannya.

Selanjutnya, Wakil Menteri ATR/BPN mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan supaya bergerak secara proaktif dalam melakukan mitigasi serta penyelesaian konflik pertanahan. Mitigasi, kata Raja Antoni, dilakukan dengan proses pendaftaran tanah yang akurat. Adapun penyelesaian konflik tanah dilakukan dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah terkait.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ATR/BPN Pertanahan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702//menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184029//korupsi-yfBb_large.jpg
Mafia Tanah Tetap Ada Sampai Kiamat Kalau Pegawai BPN Mau Diajak Kongkalikong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/470/3183406//tanah-KuI3_large.png
Nusron Wahid: Mafia Tanah Sampai Kiamat Kurang Dua Hari Masih Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183377//menteri_nusron_rapat_di_sulsel-qiIf_large.jpg
Polemik Sengketa Lahan JK, Nusron Gelar Rapat di Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181966//nusron_wahid-3HRo_large.jpg
Jusuf Kalla Marah Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD, Nusron Wahid Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165305//wamen_atr-8kQK_large.jpg
Fahri Hamzah Usulkan Subsidi Tanah, Wamen ATR: Cek Dulu Legalitasnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement