HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Pilih Pemimpin yang Track Record Politiknya Punya Pengalaman

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |21:12 WIB
Megawati: Pilih Pemimpin yang Track Record Politiknya Punya Pengalaman
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berharap agar masyarakat Indonesia bisa memilih sosok pemimpin yang bisa menaungi rakyatnya. Ia mengatakan sosok pemimpin itu terlihat dari track record politik yang mempunyai pengalaman.

Awalnya ia menjelaskan bahwa selama masa Pemilu rakyat selayaknya bukan hanya diajak untuk menyeblos. Menurut Presiden Kelima Indonesia itu, rakyat juga harus diberi pendidikan.

“Karena apa? karena rakyat itu juga harus diberi pendidikan.Jangan hanya supaya biar nyoblos,” ucap Megawati dalam Rakornas Ganjar-Mahfud sepulau Jawa di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Ia pun mengatakan bahwa rakyat harus memilih pemimpin terbaik untuk memimpin Indonesia. Salah satu yang ia singgung ialah harus mempunyai track record politik yang berpengalaman.

Halaman:
1 2
      
