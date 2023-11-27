Panglima TNI Berikan Reward Atlet Peraih Trophy Lomba Tembak AARM-31, Sekolah hingga Umrah

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyambut gembira kedatangan Kontingen TNI AD yang baru saja menyelesaikan Asean Armies Rifle Meet (AARM)-31 di Thailand tahun 2023. Acara penyambutan diadakan di Aula GPH Djatikusumo Mabesad, Jakarta Pusat, pada Senin (27/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada para petembak yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan untuk TNI, terutama TNI AD, dalam kompetisi menembak AARM-31 di Thailand.

"Terima kasih atas dedikasi kalian semua yang telah mengharumkan nama TNI AD pada Lomba Tembak AARM-31 di Thailand," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Panglima TNI memberikan sejumlah penghargaan kepada para petembak, termasuk prioritas untuk melanjutkan pendidikan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah Umrah bagi atlet yang beragama Islam.

"Pertahankan yang sudah diraih, jangan sombong dan tetap jaga kesehatan, bagi yang belum sekolah silahkan sekolah, Secaba bagi yang berpangkat Tamtama, Secapa bagi Bintara, Sesko dan Sesko TNI bagi Pamen serta ibadah Umroh," katanya.

BACA JUGA: Kapolri dan Panglima TNI Teken Deklarasi Komitmen Netralitas pada Pemilu 2024

Dalam AARM-31, Kontingen Indonesia mengirimkan 25 atlet petembak dari berbagai satuan TNI AD seperti Kopassus, Kostrad, Kodam Jaya, Kodam II/SWJ, Kodam III/SLW, Kodam V/BRW, dan Kodam XIV/HSN. Prestasi luar biasa tercapai dengan meraih 4 Trophy, yang terdiri dari 3 Trophy Individu dan 1 Trophy Juara Umum.