HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Dianggap Pasangan Ideal Perbaiki Penegakan Hukum

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:30 WIB
Ganjar-Mahfud Dianggap Pasangan Ideal Perbaiki Penegakan Hukum
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianggap sebagai pasangan ideal untuk memperbaiki sistem penegakan hukum. Pandangan itu mencuat menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90 mengenai syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden.

Banyak masyarakat yang menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang signifikan. Bahkan, dari survei yang dilakukan Indopol mencapai 51,45 persen. Hal itu sekaligus mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani, mengungkapkan hasil survei Indopol menunjukkan bahwa untuk mengembalikan dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang sehar diperlukan pasangan capres-cawapres yang memiliki pengalaman.

"Kita sepakat bahwa Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dalam reformasi hukum," Julius dalam keterangannya, dikutip Senin (27/11/2023).

Julius menilai Mahfud MD satu-satunya calon yang mampu mengatasi kelemahan dalam sistem hukum. Mahfud, yang aktif membuka wacana reformasi hukum melalui media sosial dan dapat berbicara tentang isu-isu kebobrokan hukum, dianggap memiliki rekam jejak dan pengalaman yang diperlukan.

“Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan," ujar Julus.

Survei yang dilakukan Indopol Survey bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, melakukan survei terkait pandangan publik setelah Putusan MK No 90 mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden pada 6 hingga 12 November 2023.

Halaman:
1 2
      
