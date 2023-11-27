Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Tampilkan Nomor Hotline Aduan Pemilu 2024 di MNC Group: Lihat Kecurangan, Laporkan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:39 WIB
Hary Tanoe Tampilkan Nomor Hotline Aduan Pemilu 2024 di MNC Group: Lihat Kecurangan, Laporkan!
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bakal menyiarkan nomor saluran siaga (hotline) untuk melapor adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Nomor itu bakal disiarkan di saluran televisi MNC Group.

Hal itu disampaikan Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri Rakornas relawan Ganjar-Mahfud. Dalam Rakornas itu, saluran siaga dengan nomor 0800-150-3335 pun juga resmi diluncurkan.

“Yang disampaikan Pak Arsyad (Ketua TPN Ganjar-Mahfud) tadi saya ingin menambahkan supaya masyarakat Indonesia tahu, nomor yang diluncurkan tadi saya akan masukkan di jaringan TV-nya MNC Group,” kata Hary Tanoesoedibjo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, senin (27/11/2023).

Saluran siaga itu, kata Hary, digunakan untuk melakukan aduan Pemilu 2024. Lebih lanjut ia pun ditayangkannya nomor itu bisa menjadi pintu agar masyarakat Indonesia lainnya bisa melapor adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

