Pasca-Deklarasi Kampanye Damai, Ganjar-Mahfud Tancap Gas Keliling Indonesia

JAKARTA - Musim kampanye Pilpres 2024 resmi dimulai pada Selasa 28 November 2023 besok. Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kompak menggelar deklarasi kampanye pemilu damai.

Deklarasi digelar dengan melibatkan seluruh jajaran partai politik, TNI Polri dan pasangan Capres Cawapres. Ganjar Mahfud nampak kompak menghadiri acara deklarasi kampanye damai yang digelar dua penyelenggara pemilu itu.

"Ya mudah-mudahan tidak hanya sekadar deklarasi, tapi betul-betul kita wujudkan pemilu yang damai. Ikuti aturan dan ingatkan kawan-kawan agar kita bisa membawa pesan damai," ucap Ganjar usai deklarasi pemilu damai di KPU, Senin (27/11/2023).

Disinggung rencana kampanye, Ganjar mengatakan akan langsung bergerak keliling Indonesia. Besok, ia akan ke Merauke Papua untuk menyapa masyarakat yang ada di sana.