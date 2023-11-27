Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Masa Kampanye Dimulai, Capres Ganjar Pranowo Siapkan Buku Saku Relawan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:51 WIB
Masa Kampanye Dimulai, Capres Ganjar Pranowo Siapkan Buku Saku Relawan
Capres Ganjar Pranowo (Foto: Dok)
A
A
A

 

JAKARTA - Masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai. Calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo tegas meminta relawan untuk tetap menjaga kesantunan selama sosialisasi. Untuk itu, Ganjar pun menyiapkan buku saku untuk relawan.

Hal itu disampaikan Ganjar kala hadir di Rakornas 2.509 Organisasi Relawan se Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023). Ganjar menyampaikan beberapa pesan kepada para relawan.

"Saya titip, mulai besok pagi flyer-flyer tentang seluruh program akan kita masifkan. Mulai besok pagi seluruh kekuatan relawan akan kita optimalkan," pekik Ganjar disambut riuh relawan.

Dalam kesempatan itu, relawan juga diminta Ganjar untuk menghidupkan posko-posko. Tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu juga untuk mengawasi jalannya Pemilu. 2024.

"Ini kesempatan kita untuk meraih kemenangan hattrick, ini kesempatan kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa agenda reformasi kita lah yang akan bereskan," tegas Ganjar.

Mantan Gubernur Jateng dua periode itu menegaskan kekuatan rakyat harus bersatu untuk memastikan agenda reformasi berjalan. Hal ini merujuk pada pro kontra keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Kita punya kekuatan rakyat akan kita pastikan lurus ke depan. Saya minta semangat gotong royongnya, saya minta perhatian semuanya, mulai pulang dari sini ketuklah rumah tetangga, ketuklah rumah saudara, pastikan mereka mendaftar, pastikan mereka memilih, setelah itu kawal suaranya," tegasnya.

