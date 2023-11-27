Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar ke Relawan: Hanya Kekuatan Rakyat yang Bisa Menangkan Pemilu

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:57 WIB
Ganjar ke Relawan: Hanya Kekuatan Rakyat yang Bisa Menangkan Pemilu
Capres Ganjar Pranowo di tengah pendukungnya (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Genderang pertarungan Pilpres 2024 dimulai. Selasa 28 November 2023, masing-masing pasangan Capres Cawapres 2024 akan mulai kampanye ke seluruh wilayah di Indonesia.

Hari ini, Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengumpulkan ribuan relawannya se Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran Jakarta. Ganjar membakar semangat para relawannya untuk berjuang meraih kemenangan.

"Mulai besok kita akan mulai kampanye. Hanya kekuatan kita, kekuatan rakyat yang akan memenangkan pemilu pada Februari 2024 nanti," ucap Ganjar di hadapan ribuan relawannya.

Selama ini lanjut Ganjar, ia sudah berkeliling kesejumlah daerah di Indonesia. Ia bertemu rakyat, tidur di rumah warga dan mendengarkan keluh kesah mereka.

Kepada dirinya, masyarakat berharap bisa hidup lebih sejahtera. Mereka ingin mendapat akses kesehatan yang gampang, akses pendidikan gampang, pupuk murah dan lainnya.

"Sekarang kita punya momentum untuk mewujudkan itu. Syaratnya kita harus bersatu, bergerak bersama menemui dan mendengarkan rakyat. Agar mereka berasa pada barisan kita," tegasnya.

Pilpres 2024 lanjut Ganjar adalah momentum bagi rakyat untuk berjuang bersama. Masyarakat harus bersatu, untuk menunjukkan bahwa agenda reformasi bisa tercapai.

"Agenda reformasi, kitalah yang akan membereskan. Kita yang akan menjaga seluruh agenda reformasi agar tercapai pada tujuannya. Tidak boleh bengkok ke kanan, tidak boleh bengkok ke kiri. Dengan kekuatan rakyat, kita akan pastikan agenda reformasi lurus ke depan," tegasnya.

