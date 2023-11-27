Kontak Tembak dengan KKB Papua, 4 Prajurit TNI yang Gugur Dapat KPLB

JAKARTA - Empat anggota TNI gugur dalam serangan Kelompok Teroris Separatis Papua (KTSP) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Saat ini, jenazah mereka sudah dievakuasi dan sudah tiba di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk proses pemakaman.

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, memberikan informasi ini kepada media usai pelaksanaan Rakornas Penegakan Hukum Terpadu di Jakarta pada Senin (27/11/2023).

Dia menyampaikan bahwa setelah dipulangkan ke kampung halaman mereka untuk pemakaman, keluarga anggota TNI tersebut juga akan menerima santunan.