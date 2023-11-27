Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pillih Ganjar-Mahfud, Hary Tanoe: Indonesia Tidak Boleh Dibawa ke Spekulasi, Harus Punya Pemimpin Pasti!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |23:55 WIB
Pillih Ganjar-Mahfud, Hary Tanoe: Indonesia Tidak Boleh Dibawa ke Spekulasi, Harus Punya Pemimpin Pasti!
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Aziz Indra/MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menegaskan alasan dirinya memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, kedua sosok itu mempunyai pengalaman sehingga bisa menjadi pemimpin di Indonesia.

“(Alasan) Yang pertama tidak ada beban masa lalu, yang kedua Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap,” kata Hary Tanoesoedibjo, Senin (27/11/2023).

Salah satu pengalamannya ialah kedua sosok itu sarat pengalaman di pemerintahan Indonesia. Sosok Ganjar, kata Hary Tanoe, pernah menjadi legislatif selama dua periode dan menjadi eksekutif dengan memimpin Jawa Tengah juga selama dua periode.

Sementara, sosok Mahfud MD juga pernah merasakan berada di legislatif dan eksekutif. Pria yang kini menjabat Menko Polhukam itu bahkan juga sudah mengisi jabatan yudikatif.

Halaman:
1 2
      
