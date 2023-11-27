Ada Deklarasi Pemilu Damai, Jalan Imam Bonjol Ditutup Siang hingga Sore

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan pihaknya akan menutup sementara akses Jalan Imam Bonjol (sekitar Gedung KPU RI), Menteng Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).

"Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Imam Bonjol," ujar Sayfrin, Minggu (26/11/2023) malam dalam keterangan pers yang diterima awak media.

Ia menyebutkan lokasi kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol.

Waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 27 November 2023 pukul 14.00 WIB-17.30 WIB.

"Sehingga akan dilakukan penutupan serta pengalihan lalu lintas pukul 12.00 WIB-18.00 WIB," jelas Syafrin Liputo.

Dishub DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dikatakan Syafrin akan melakukan rekayasa lalu lintas selama berlangsungnya acara.

a. Lalu lintas dari arah Timur/Cikini menuju Barat/Bundaran HI dialihkan melalui Jalan Hos Cokroaminoto-Jalan Moch. Yamin-Jalan Agus Salim-Jalan Imam Bonjol atau melalui Jalan Taman Suropati-Jalan Teuku Umar- Jalan Moch. Yamin-Jalan Agus Salim-Jalan Imam Bonjol dan seterusnya;

b. Lalu lintas dari arah Selatan/Kuningan menuju Barat/Bundaran HI dialihkan melalui Jalan Hos Cokroaminoto-Jalan Moch. Yamin-Jalan Agus Salim-Jalan Imam Bonjol atau dari Sunda Kelapa melalui-Jalan Taman Suropati-Jalan Teuku Umar Jalan Moch. Yamin- Jalan Agus Salim-Jalan Imam Bonjol dan seterusnya;