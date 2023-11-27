Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Pria Paruh Baya di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:04 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Pria Paruh Baya di Bekasi
Ilustrasi/Foto: Okezone
BEKASI - SM (76) pria paruh baya asal Babelan, Kabupaten Bekasi, tewas dengan luka sayat di leher. Teranyar, polisi berhasil membekuk pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Babelan AKP Witrionaldi menjelaskan, pembunuh SM merupakan adik sepupunya sendiri yakni M (64). M melakukan perbuatannya tanpa dibantu orang lain.

 BACA JUGA:

“Sudah, sudah ditahan. Pelaku sama korban sepupuaan, yang meninggal itu abang sepupunya,” kata Witrionaldi, Senin (27/11/2023).

Motif pembunuhan hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan. Kendati demikian polisi menduga ada dugaan sakit hati dan cemburu antara korban dan pelaku.

 BACA JUGA:

“(motif) Cemburu dan sakit hati lah, cemburu sama istrinya diduga kan ada hubungan sama korban,” katanya.

Perbuatan M diduga dilakukan secara spontan tanpa perencanaan apapun. Sementara pisau di tangan M memang dibawa lantaran dirinya seorang petani.

“(perencanaan) tidak ada, spontan saja pas ketemu. Pelaku ini emang petani, pulang kerja makanya bawa pisau,” tutupnya.

