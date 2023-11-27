Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, 13 Bencana Melanda Kota Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:35 WIB
Diguyur Hujan Deras, 13 Bencana Melanda Kota Bogor
13 bencana melanda Bogor/Foto: BNPB
BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 13 kejadian bencana melanda wilayah Kota Bogor. Bencana itu disebabkan oleh hujan deras pada Minggu 26 November 2023.

"Total laporan masuk 13 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, bencana yang terjadi meliputi 9 titik banjir lintasan dan 4 titik tanah longsor. Adapun dalam kejadian ini terdapat 7 rumah milik warga mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang serta 207 rumah sempat terendam banjir lintasan.

Telusuri berita news lainnya
