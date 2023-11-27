Polisi Amankan Sejumlah Remaja Diduga Hendak Tawuran di Jaksel

JAKARTA - Polisi mengamankan sejumlah remaja tanggung di kawasan Jakarta Selatan lantaran diduga hendak melakukan aksi tawuran. Bahkan, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam.

"Pada saat Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta berpatroli melihat ada sekelompok remaja berkumpul dan menghimbau kepada remaja yang sedang berkumpul di kawasan Kalibata," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa pada wartawan, Senin (27/11/2023).

Menurutnya, ada 6 orang remaja yang diamankan polisi di kawasan Kalibata, Pancoran karena hendak melakukan aksi tawuran pada Minggu, 26 November 2023 kemarin. Polisi juga menyita 11 senjata tajam dari tangan mereka.