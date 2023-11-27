Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Amankan Sejumlah Remaja Diduga Hendak Tawuran di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:54 WIB
Polisi Amankan Sejumlah Remaja Diduga Hendak Tawuran di Jaksel
Ilustrasi/Foto: Okezone
JAKARTA - Polisi mengamankan sejumlah remaja tanggung di kawasan Jakarta Selatan lantaran diduga hendak melakukan aksi tawuran. Bahkan, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam.

"Pada saat Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta berpatroli melihat ada sekelompok remaja berkumpul dan menghimbau kepada remaja yang sedang berkumpul di kawasan Kalibata," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa pada wartawan, Senin (27/11/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, ada 6 orang remaja yang diamankan polisi di kawasan Kalibata, Pancoran karena hendak melakukan aksi tawuran pada Minggu, 26 November 2023 kemarin. Polisi juga menyita 11 senjata tajam dari tangan mereka.

