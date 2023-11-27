Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Penjaga Sekolah di Kota Bogor Tewas Tersengat Listrik

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |09:20 WIB
Tragis! Penjaga Sekolah di Kota Bogor Tewas Tersengat Listrik
Ilustrasi/Foto: Polisi
A
A
A

 

BOGOR - Penjaga sekolah SMPN 13, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor berinisial JSK (54), meninggal dunia usai tersengat aliran listrik. Jenazah korban sudah diserahkan kepada keluarga.

Kapolsek Bogor Selatan Kompol Diana mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.15 WIB. Diketahui, korban bekerja shift malam masuk sekira pukul 16.00 WIB pada Minggu 26 November 2023.

 BACA JUGA:

"Korban menginap di sekolah sebagai penjaga sekolah dan sekitar pukul 05.00 WIB pagi tado korban menyapu halaman depan sekolah," kata Diana dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Tak lama, saksi yang juga penjaga sekolah mendengar teriakan korban. Saksi berlari ke depan halaman sekolah dan menemukan korban sudah dalam kondisi terjatuh dengan posisi terlentang.

 BACA JUGA:

"Tangan kanan mengepal sambil memegang kawat yang masih terbentang ke tiang listrik," jelasnya.

Saksi berusaha melepaskan tali kawat yang masih di pegang korban menggunakan kayu. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RW setempat dan ke Polsek Bogor Selatan.

