HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Warga Gelar Doa Bersama untuk Palestina di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |14:00 WIB
Ratusan Warga Gelar Doa Bersama untuk Palestina di Tangsel
Warga Gelar Doa Bersama untuk Palestina/ist
A
A
A

JAKARTA – Aksi solidaritas kepada Palestina berupa doa bersama, semakin masif di Jabodetabek. Aksi ini menunjukkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap warga Gaza Palestina yang menderita akibat dibombardir zionis dalam Perang Hamas-Israel.

Seperti yang dilakukan Komunitas Aula Family Indonesia dalam menyambut Milad ke-6, dengan menggelar kegiatan kemanusiaan bertajuk "Get Fit With Aulia" dan Kampanye "Stop Hate Speech", di Tangerang Selatan.

Pimpinan Komunitas Aula Family, Arifin Kurniawan Kashmir mengatakan, komunitas Aula Family dibentuk dari berbagai macam background, seperti entrepreneur, dokter, designer, engineering, ASN, Polisi, TNI, hingga BUMN dan lainnya.

"Kami punya visi, mau nunjukin kalau Islam itu fun, menyenangkan, Islam itu baik, Islam itu peduli, Islam itu gaul. Islam itu toleran," ujar Arifin Kurniawan Kashmir, Senin (27/11/2023).

Oleh karena itu, kegiatan komunitas ini dikemas juga dengan doa bersama untuk korban kemanusiaan di Gaza Palestina. “Ini sebagai bentuk kepeduliaan serta menjunjung tinggi perdamaian dunia,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
