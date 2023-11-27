Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang Kendali, Alphard Terguling dan Terbakar di Bintaro

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |14:03 WIB
Hilang Kendali, Alphard Terguling dan Terbakar di Bintaro
Alphard terbakar di Bintaro/Foto: Instagram
A
A
A

 

JAKARTA - Sebuah mobil mewah Alphard mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling dan terbakar di kawasan pintu tol masuk Bintaro Xchange Bintaro-Jakarta, Senin (27/11/2023). Kebakaran hebat pada monil mewah tersebut membuat kepulan asap membumbung tinggi.

Beredar di media sosial kend araan yang diduga merupakan kendaraan mewah Alphard. Kendaraan tersebut mengalami kecelakaan dan dalam kondisi terguling hingga akhirnya terbakar.

 BACA JUGA:

Awalnya kendaraan tersebut terbakar sedikit dengan pintu belakang yang terbuka namun api terus membesar. Salah seorang yang mengambil video tersebut mengatakan, tidak ada yang tersisa pada kendaraan yang terbakar tersebut.

Kepulan asap yang diakibatkan kebakaran terssebut membuat kepulan asap membumbung tinggi. Peristiwa tersebut arus lalu lintas di sekitar lokasi terlihat tersendat.

Kainduk PJR BSD Korlantas Polri Kompol Inggit membenarkan adanya peristiwa tersebut yang merupakan kecelakaan tunggal akibat hilang kendali.

“Laka tunggal. Out of control,” ujar Inggit saat dihubungi, Senin (27/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189013/kebakaran-uKbh_large.jpg
Breaking News! Basement Pesantren di Jagakarsa Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189011/kebakaran-jHhO_large.jpg
7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189005/kebakaran-2JjA_large.jpg
RS Polri Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Berikut Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188997/mendagri-wcZ7_large.jpg
Mendagri Tinjau Gedung Terra Drone Usai Kebakaran, Soroti Sertifikasi Laik Fungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188986/pramono_anung-BbNW_large.jpg
Buntut Kebakaran Terra Drone, Pramono Bakal Cek Semua Izin Gedung di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188972/kebakaran-RP3w_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Gedungnya Dibangun Tanpa Aturan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement