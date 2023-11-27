Hilang Kendali, Alphard Terguling dan Terbakar di Bintaro

JAKARTA - Sebuah mobil mewah Alphard mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling dan terbakar di kawasan pintu tol masuk Bintaro Xchange Bintaro-Jakarta, Senin (27/11/2023). Kebakaran hebat pada monil mewah tersebut membuat kepulan asap membumbung tinggi.

Beredar di media sosial kend araan yang diduga merupakan kendaraan mewah Alphard. Kendaraan tersebut mengalami kecelakaan dan dalam kondisi terguling hingga akhirnya terbakar.

Awalnya kendaraan tersebut terbakar sedikit dengan pintu belakang yang terbuka namun api terus membesar. Salah seorang yang mengambil video tersebut mengatakan, tidak ada yang tersisa pada kendaraan yang terbakar tersebut.

Kepulan asap yang diakibatkan kebakaran terssebut membuat kepulan asap membumbung tinggi. Peristiwa tersebut arus lalu lintas di sekitar lokasi terlihat tersendat.

Kainduk PJR BSD Korlantas Polri Kompol Inggit membenarkan adanya peristiwa tersebut yang merupakan kecelakaan tunggal akibat hilang kendali.

“Laka tunggal. Out of control,” ujar Inggit saat dihubungi, Senin (27/11/2023).