INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Dituntut 11 Desember 2023

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |00:08 WIB
Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Dituntut 11 Desember 2023
Rafael Alun Trisambodo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo telah selesai menjalankan pemeriksaan sebagai terdakwa dalam gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang bakal dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

"Selanjutnya adalah pemeriksaan ini sudah cukup ya, saksi dengan terdakwa, selanjutnya adalah kesempatan penuntut umum mengajukan tuntutan," kata hakim ketua Suparman Nyompa di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Dalam persidangan, Hakim Suparman bertanya butuh berapa lama bagi jaksa untuk menyusun surat tuntutan. Jaksa meminta waktu dua Minggu.

"Berapa lama waktu dibutuhkan untuk menyusun tuntutan?" tanya Hakim Suparman.

"Mohon izin Yang Mulia, kami mengusulkan untuk memutuskan tuntutan ini kita minta waktu 2 Minggu Yang Mulia," jawab jaksa.

Lebih lanjut, hakim memutuskan persidangan Rafael Alun selanjutnya adalah mendengarkan tuntutan dari JPU yang akan dibacakan pada Senin 11 Desember 2023 mendatang.

"Terdakwa sidang saudara ditunda untuk memberikan kesempatan penuntut umum menyusun tuntutannya dan akan dibacakan pada hari Senin tanggal 11 Desember, sidang ditutup," kata Hakim Suparman.

Sebelumnya, mantan pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp16.644.806.137 (Rp16,6 miliar). Ayah Mario Dandy Satriyo tersebut didakwa menerima gratifikasi belasan miliar bersama-sama istrinya, Ernie Meike Torondek.

