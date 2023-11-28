Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye dari Sabang, Mahfud MD: Connected Ujung Barat dan Ujung Timur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |02:30 WIB
Kampanye dari Sabang, Mahfud MD: Connected Ujung Barat dan Ujung Timur
Cawapres Mahfud MD (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

 

BOGOR - Masa kampanye Pilpres 2024 dimulai Selasa 28 November 2023. Calon Wakil Presiden Mahfud MD akan mengawalinya dari Kota Sabang, Aceh.

"Besok (hari ini, red) ke Aceh, ke Sabang. Saya Sabang pak Ganjar di Marauke," kata Mahfud MD di Ponpes Ar-Rohmah, Bakom, Kota Bogor, Senin (27/11/2023).

Nantinya, kampanye akan saling tersambung antara Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo melalui virtual.

"Besok (hari ini,red) akan virtual saya bicara dari Sabang ke Marauke, Pak Ganjar bicara dari Marauke. Connected (tersambung) Indonesia ujung barat dan ujung timur tetap terkoneksi," ungkap Mahfud.

Di sisi lain, terkait cuti Mahfud MD mengaku sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. Yang mana, mendapat jatah cuti sekitar 20 hari.

"Sudah (izin cuti). Saya izin cutinya banyak hari, kan itu 90 hari ya saya kira-kira dapat 20 harian hari pertama," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
