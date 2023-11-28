Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, Perindo: Rapatkan Barisan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |03:00 WIB
Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, Perindo: Rapatkan Barisan!
Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyambut baik digelarnya Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud sepulau Jawa. Menurutnya, kegiatan yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat itu sangatlah positif.

Salah satu alasannya yakni, kegiatan ini bisa mengkonsolidasi barisan-barisan pendukung Ganjar-Mahfud di Pulau Jawa. Semua relawan merapatkan barisan.

“Positif, pertama adalah organ relawan Ganjar-Mahfud di Pulau Jawa itu bisa terkonsolidasi, barisan bisa tertata, dan kemudian soliditas dan solidaritas bisa ditingkatkan,” kata Abdul Khaliq, Senin (27/11/2023).

Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II ini juga mengungkap bahwa dalam kegiatan ini relawan mendapatkan pencerahan terkait aturan main Pemilu. Lebih jauhnya, relawan pada akhirnya bisa mendengarkan langsung apa arahan dari capres yang mereka dukung.

“Yang kedua forum ini juga memberikan pencerahan karena di dalam pertemuan ini disampaikan beberapa hal yang terkait aturan main Pemilu 2024 mbaik dari DKPP, Bawaslu maupun unsur pemerintah,” jelasnya.

“Nah, nanti kita akan mendengarkan arahan dari apra ketum parpol pendukung mahfud, selain juga arahan dari Ganjar Mahfud,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement