Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, Perindo: Rapatkan Barisan!

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyambut baik digelarnya Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud sepulau Jawa. Menurutnya, kegiatan yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat itu sangatlah positif.

Salah satu alasannya yakni, kegiatan ini bisa mengkonsolidasi barisan-barisan pendukung Ganjar-Mahfud di Pulau Jawa. Semua relawan merapatkan barisan.

“Positif, pertama adalah organ relawan Ganjar-Mahfud di Pulau Jawa itu bisa terkonsolidasi, barisan bisa tertata, dan kemudian soliditas dan solidaritas bisa ditingkatkan,” kata Abdul Khaliq, Senin (27/11/2023).

Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II ini juga mengungkap bahwa dalam kegiatan ini relawan mendapatkan pencerahan terkait aturan main Pemilu. Lebih jauhnya, relawan pada akhirnya bisa mendengarkan langsung apa arahan dari capres yang mereka dukung.

“Yang kedua forum ini juga memberikan pencerahan karena di dalam pertemuan ini disampaikan beberapa hal yang terkait aturan main Pemilu 2024 mbaik dari DKPP, Bawaslu maupun unsur pemerintah,” jelasnya.

“Nah, nanti kita akan mendengarkan arahan dari apra ketum parpol pendukung mahfud, selain juga arahan dari Ganjar Mahfud,” tuturnya.