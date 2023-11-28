Bakar Semangat, Perindo Ajak Relawan Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengajak relawan untuk memenagkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD satu putaran pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri Rakornas Ganjar-Mahfud di Pulau Jawa.

Awalnya Abdul menjelaskan, Pemilu 2024 merupakan kegiatan untuk meraih simpati dan dukungan publik. Oleh karenanya, penting untuk menguasai Pulau Jawa di mana basis suara mencapai 60 persen.

“Seperti diketahui, pemilih terbesar itu adalah di Pulau Jawa, lebih dari 60 persen suara itu ada di sini, oleh karena itu tepat relawan Ganjar-Mahfud melaksanakan konsolidasi khusus di Jawa,” katanya, Senin (27/11/2023).