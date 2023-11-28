Dipecat karena Hedon, Rafael Alun: Saya Berpenampilan Sederhana

JAKARTA - Mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengungkap dalam persidangan terkait sejumlah alasan pemecatan dari jabatan yang diemban sebelumnya.

Rafael mengatakan, alasan pertama yakni dirinya tak melaporkan penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurutnya, hal itu hanya merupakan masalah adminsitrasi.

"Alasan pemecatan saya adalah saya tidak melaporkan penghasilan sewa saya dengan benar dalam SPT saya. Padahal, itu sebetulnya hukum adminsitrasi adaministratif dan saya bisa dikeluarkan surat ketetapan pajaknya untuk menambah kekurangan bayarnya," kata Rafael di PN Jakarta Pusat untuk Pengadilan Tipikor, Senin (27/11/2023).

Selanjutnya, dia mengungkap alasan berikutnya yakni menampilkan gaya hidup keluarga yang mewah. Rafael mengklaim jika dirinya selama ini berpenampilan sederhana.

"Kemudian, alasan kedua adalah saya menampilkan gaya hidup keluarga yang mewah begitu Yang Mulia, padahal saya sendiri berpenampilan sederhana. Dan memang pada saat itu yang di-framming adalah Rubbicon kakak saya," ujarnya.

Ayah dari Mario Dandy ini menyebutkan alasan ketiga yakni kerap membeli makan untuk rapat dari bilik kopi. Dia mengatakan, hal itu dianggap sebagai konflik kepentingan.

"Kemudian yang ketiga adalah saya diberhentikan karena beberapa kali kantor saya membeli pengadaan makan untuk rapat dari bilik kopi jadi katanya ada konflik kepentingan di situ," tuturnya.