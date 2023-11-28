Merasa Jengkel, Megawati: Kenapa Kalian yang Berkuasa Mau Bertindak seperti Orde Baru?

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan kekuasaan yang menekan-nekan rakyatnya sendiri. Ia pun berharap agar kekuasaan tidak bertindak layaknya Orde Baru dulu.

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada relawan Ganjar-Mahfud sepulau Jawa di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia pun membakar semangat relawan agar untuk tidak takut menghadapi tekanan kekuasaan, karena tindakan kekuasaan harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

“Mestinya ibu tidak ngomong gitu tapi udah jengkel banget,” ucap Megawati, Senin (27/11/2023).