HOME NEWS NASIONAL

Merasa Jengkel, Megawati: Kenapa Kalian yang Berkuasa Mau Bertindak seperti Orde Baru?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |04:30 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Jonathan Simanjuntak)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan kekuasaan yang menekan-nekan rakyatnya sendiri. Ia pun berharap agar kekuasaan tidak bertindak layaknya Orde Baru dulu. 

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada relawan Ganjar-Mahfud sepulau Jawa di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia pun membakar semangat relawan agar untuk tidak takut menghadapi tekanan kekuasaan, karena tindakan kekuasaan harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

“Mestinya ibu tidak ngomong gitu tapi udah jengkel banget,” ucap Megawati, Senin (27/11/2023).

