Mahfud MD Sambangi Pesantren Ar-Rohmah Bakom Bogor: Penting bagi Kelangsungan Indonesia

BOGOR - Menko Polhukam Mahfud MD menilai, keberadaan pesantren sangat penting bagi kelangsungan Indonesia. Karena, Indonesia dahulu dibangun salah satunya oleh pesantren.

Hal itu dikatakannya saat sambutan di Ponpes Ar-Rohmah, Bakom, Kota Bogor, Senin (27/11/2023).

"Bahwa pesantren itu sangat penting artinya bagi kelangsungan Indonesia, karena dulu Indonesia itu dibangun bersama sama oleh masyarakat Indonesia yang di dalamnya ada pesantrennya," kata Mahfud.

Salah satu tokoh sentral pesantren yakni KH Hasyim Asy'ari yang turut membangun bangsa. Yang mana, KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad.

"Saya kira tokoh sentral dari pesantren salah satunya yang kemudian ikut membangun republik ini dikenal ya ada nama Hasyim Asy'ari, kemudian mengeluarkan resolusi jihad agar Indonesia yang merdeka dipertaruhkan dengan segala jiwa dan raga yang sifatnya farduain," ungkapnya.

Saat ini pun, lanjut Mahfud, banyak pejabat pemerintahan bahkan presiden dan wakil presiden jebolan pesantren. Artinya, pesantren sudah bekerja bersama-sama dalam membangun negara ini.

"Itu sebabnya pemerintah membuat UU Pesantren itu untuk memberi peluang pesantren sebagai aset penting dalam pembangunan negara Indonesia. Lalu ada Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober itu diperingati terus dalam sejarah, dikenang Indonesia didirikan juga oleh pesantren dan santrinya," tuturnya.