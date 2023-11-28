Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sambangi Pesantren Ar-Rohmah Bakom Bogor: Penting bagi Kelangsungan Indonesia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |05:30 WIB
Mahfud MD Sambangi Pesantren Ar-Rohmah Bakom Bogor: Penting bagi Kelangsungan Indonesia
Mahfud MD sambangi Pesantren Ar-Rohmah Bakom Bogor (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Menko Polhukam Mahfud MD menilai, keberadaan pesantren sangat penting bagi kelangsungan Indonesia. Karena, Indonesia dahulu dibangun salah satunya oleh pesantren.

Hal itu dikatakannya saat sambutan di Ponpes Ar-Rohmah, Bakom, Kota Bogor, Senin (27/11/2023).

"Bahwa pesantren itu sangat penting artinya bagi kelangsungan Indonesia, karena dulu Indonesia itu dibangun bersama sama oleh masyarakat Indonesia yang di dalamnya ada pesantrennya," kata Mahfud.

Salah satu tokoh sentral pesantren yakni KH Hasyim Asy'ari yang turut membangun bangsa. Yang mana, KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad.

"Saya kira tokoh sentral dari pesantren salah satunya yang kemudian ikut membangun republik ini dikenal ya ada nama Hasyim Asy'ari, kemudian mengeluarkan resolusi jihad agar Indonesia yang merdeka dipertaruhkan dengan segala jiwa dan raga yang sifatnya farduain," ungkapnya.

Saat ini pun, lanjut Mahfud, banyak pejabat pemerintahan bahkan presiden dan wakil presiden jebolan pesantren. Artinya, pesantren sudah bekerja bersama-sama dalam membangun negara ini.

"Itu sebabnya pemerintah membuat UU Pesantren itu untuk memberi peluang pesantren sebagai aset penting dalam pembangunan negara Indonesia. Lalu ada Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober itu diperingati terus dalam sejarah, dikenang Indonesia didirikan juga oleh pesantren dan santrinya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement