Megawati Tantang Kelompok yang Pakai Kekuatan dan Kekerasan ke Rakyat: Hadapi Saya!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pasang badan menanggapi kelompok dan pihak tertentu yang mau menindas rakyat Indonesia dengan kekerasan dan kekuatan.

Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud sepulau Jawa.

Megawati mengaku tak rela jika rakyat dijadikan korban kekuasaan dan kekerasan. Menurut Megawati, rakyat harus dihargai lantaran karena kekuatan rakyat juga Indonesia bisa menang lawan penjajah.

“Ketika tiga setengah abad dijajah lalu dengan jerih payah, air mata dan darah, pengorbanan daripada rakyat, dengan hanya bambu runcing, bisa melepas yang namanya penjajahan itu,” ungkap Megawati di JIExpo Kemayoran, Senin (27/11/2023).