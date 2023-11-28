Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim MA Usul Pembentukan Police Justice, Apa Itu?

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |01:45 WIB
Hakim MA Usul Pembentukan Police Justice, Apa Itu?
Hakim MA Haswandi (Foto: Ist/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Mahkamah Agung (MA), Haswandi mengusulkan perlunya Police Justice dan eksekusi hubungan lembaga penegak hukum dan peradilan. Usulan ini disampaikan lantaran dirinya melihat adanya persoalan terkait putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum itu seringkali mengalami kendala saat pelaksanaannya.

Bahkan, katanya, pemerintah sendiri mengakui kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi sebagai salah satu kelemahan dalam sistem penegakan hukum perdata di Indonesia. Hal ini dikemukakannya dalam pengukuhan sebagai Guru Besar atau Profesor Universitas Islam Sultan Agung.

Haswandi mencontohkan, pada 2020, di mana dari 2.896 permohonan eksekusi yang diajukan di Peradilan Umum itu hanya 923 yang berhasil dieksekusi. Tahun 2021, dari 3.372 permohonan itu hanya 1.376 yang berhasil dieksekusi. Tahun 2022, dari 3.926 permohonan, hanya 2.109 yang berhasil dieksekusi.

"Data ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan eksekusi masih belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, terutama dalam perkara perdata masih kurang,” kata Haswandi dalam keterangannya yang dikutip, Senin (27/11/2023).

Terkait masalah eksekusi ini, kata dia, MA dan Peradilan yang berada di bawahnya sampai saat ini tidak memiliki petugas keamanan yang khusus. Selama ini, ia menyebut praktik kebutuhan lembaga peradilan terhadap pengamanan eksekusi, pengamanan persidangan dan sebagainya sangat tergantung kepada budi baiknya institusi kepolisian.

“Oleh karena itu, diperlukan suatu unit kepolisan yang bertugas khusus untuk kepentingan lembaga peradilan yang disebut dengan Police Justice,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181983/sarifuddin-lNJk_large.jpg
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement