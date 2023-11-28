Breaking News! Gempa Besar M6,9 Guncang Keerom Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan guncangan gempa terjadi di Keerom, Papua, pagi hari ini. Gempa ini berkekuatan magnitudo 6,9.

"#Gempa Mag:6,9, 28-Nov-2024 04:46:46 WIB (Pusat gempa berada di Tenggara 316km KEEROM-PAPUA)," tulis BMKG di akun twitternya, Selasa (28/11/2023).

Guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 Kilometer. BMKG memperingatkan masyarakat terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," bunyi pesan BMKG.

(Arief Setyadi )