INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wilayah Daruba Maluku Utara Diguncang Gempa M4,3

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |05:09 WIB
Wilayah Daruba Maluku Utara Diguncang Gempa M4,3
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan guncangan gempa terjadi di Daruba, Maluku Utara, pagi hari ini. Gempa ini berkekuatan Magnitudo 4,3.

"#Gempa Mag:4,3, 28-Nov-2024 04:41:39 WIB (Pusat gempa berada di Timur Laut 41km DARUBA-MALUT)," tulis BMKG di media sosial X, Selasa (28/11/2023).

Guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 219 Kilometer. BMKG memperingatkan masyarakat terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," bunyi pesan BMKG.

(Arief Setyadi )

      
