HOME NEWS NASIONAL

Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari ini, Bawaslu Tingkatkan Pengawasan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |05:18 WIB
Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari ini, Bawaslu Tingkatkan Pengawasan
Ketua Bawaslu Rahmad Bagja (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran pengawas untuk meningkatkan intensitas kerja dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Hal ini menyusul telah dimulainya tahapan kampanye pada hari ini, Selasa (28/11/2023).

"Pengawas pemilu harus meningkatkan intensitas kerja masifkan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan pelanggaran,” kata Bagja dikutip dari laman Bawaslu RI.

Selain itu, dia juga meminta agar jajaran pengawas melibatkan masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi, dan menciptakan sebuah sarana yang memudahkan publik menyampaikan informasi pelanggaran pemilu, jaga profesionalitas dan netralitas, dan tetap berintegritas.

Telusuri berita news lainnya
