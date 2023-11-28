Megawati di Rakornas Relawan: Mana Ada Banteng Keok!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyemangati kadernya untuk bertarung menjelang makin dekatnya Pemilu 2024. Ia meminta agar kadernya tidak pantang menyerah.

“Saya kalau di PDI Perjuangan itu anak-anak saya selalu bilang begini, ibu ini perempuan tapi ibu ini petuarung. Lha iya, kalau di PDIP menyemangatinya begitu,” kata Megawati di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud sepulau Jawa, Senin (27/11/2023).

BACA JUGA:

Presiden Kelima Indonesia itu lantas kerap menyemangati kadernya lewat lambang partai banteng bermoncong putih itu. Megawati menyebut bahwa banteng tidak pernah keok.

“Kita ini lambangnya banteng, banteng itu kalau sudah nanduk begini,” ungkapnya.

Ia pun juga menyinggung soal lawan-lawan yang kerap menyerang partainya. Megawati mengungkapkan bahwa seekor banteng bisa saja balik menyerang.

“Yang lucu mereka bilang hati-hati kalau ketemu kita nanti, kalau sudah punya kumis. Masa ibu perempuan di bilang kumis? Artinya itu banteng mulai begini,” sambung Megawati.