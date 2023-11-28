Hari Ini, TPN Ganjar Pranowo - Mahfud MD Luncurkan Alat Peraga Kampanye

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan meluncurkan alat peraga kampanye yang bakal didistribuskan tim pemenangan Ganjar-Mahfud yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Semua alat peraga kampanye hanya akan ada satu yang menjadi branding.

Pantauan MNC Portal di ruang Sidang TPN Gedung TPN MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023), sejumlah tokoh TPN telah tiba, di antaranya Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Dewan Penasihat TPN, Yenny Wahid. Rencananya bakal hadir juga Dewan Pakar TPN, Sandiaga Uno.

Sejumlah alat peraga yang akan diluncurkan di antaranya aplikasi, logo TPN, hotline dan website resmi Ganjar-Mahfud. Nantinya hotline seluruh tim pemenangan akan langsung terhubung secara resmi.

Mereka akan menyaksikan antusias kampanye hari pertama Capres-Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Selain bakal digelar secara langsung, kegiatan juga akan diselenggarakan secara online di baik oleh Ganjar - Mahfud dan tim pemenangan di seluruh Indonesia.

(Nanda Aria)