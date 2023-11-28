Yenny Wahid : Kampanye Ganjar-Mahfud Simbol Persatuan yang Sangat Kuat

JAKARTA - Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, telah menggelar kampanye pertamanya di dua titik berbeda, yaitu Sabang dan Merauke.

Kampanye digelar dalam waktu bersamaan dan dikemas dengan meriah. Selain itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta juga turut mengawal pesta demokrasi tersebut.

Acara ini juga turut dihadiri Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid.Dalam kesempatan itu, Yenny mengajak masyarakat turut memeriahkan kampanye dengan damai.

"Negara ini tidak didirikan untuk satu-dua orang saja, tapi dimaksudkan untuk seluruh rakyat indonesia," ujar Yenny Wahid di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Yenny kemudian menyatakan dukungan penuhnya kepada Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

"Mari kita bersama-sama dari TPN maupun DPD untuk memperjuangkan Ganjar-Mahfud, agar terus bisa menjadi realita bahwa demokrasi di negara kita benar-benar nyata," lanjutnya.