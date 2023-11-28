Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Optimis Ganjar-Mahfud Jadi Pemimpin Berhati Nurani

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:22 WIB
Yenny Wahid Optimis Ganjar-Mahfud Jadi Pemimpin Berhati Nurani
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, mengaku optimis pasangan nomer urut 3 itu bisa menjadi pemimpin yang berhati hurani terhadap rakyat.

Diketahui, Yenny Wahid turut mengawal kampanye Pilpres 2024 pasangan Ganjar-Mahfud hari pertama yang digelar di Sabang dan Merauke lewat sambungan zoom di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Yenny mengaku optimis Ganjar-Mahfud bisa menjadi calon pemimpin yang memiliki hati nurani terhadap rakyat.

"Setiap pemimpin negera ini telah memberikan kontribusi. Kita dititik ini ingin melihat bahwa negara ini ingin dipimpin oleh pemimpin yang berhati nurani, kita lihat sosok Ganjar-Mahfud adalah sosok yang tepat. Sosok Ganjar bekerja keras, demikian juga dengan pak Mahfud," tutur Yenny Wahid, Selasa (28/11/2023).

Halaman:
1 2
      
