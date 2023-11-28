Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Saatnya Mengerahkan Kekuatan, Mesin-Mesin Mulai Bergerak Hari Ini

JAKARTA - Genderang perang pemilu 2024 telah ditabuh. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid meminta semua pihak untuk bahu-membahu mendekati masyarakat memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Genderang perang sudah ditabuh, sudah gong, ini saatnya kita mengarahkan kekuatan, mesin-mesin yang sudah dipanaskan mulai bergerak hari ini," kata Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid di ruang sidang TPN Gedung TPN MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Lebih lanjut Arsjad meyakini gagasan Ganjar-Mahfud akan memperbaiki ekonomi dan hukum Indonesia yang lebih baik. Harga-harga dapat kembali murah, semakin banyak menciptakan lapangan kerja serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serius.