HOME NEWS NASIONAL

Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Saatnya Mengerahkan Kekuatan, Mesin-Mesin Mulai Bergerak Hari Ini

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:26 WIB
Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Saatnya Mengerahkan Kekuatan, Mesin-Mesin Mulai Bergerak Hari Ini
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: Antara)
JAKARTA - Genderang perang pemilu 2024 telah ditabuh. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid meminta semua pihak untuk bahu-membahu mendekati masyarakat memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Genderang perang sudah ditabuh, sudah gong, ini saatnya kita mengarahkan kekuatan, mesin-mesin yang sudah dipanaskan mulai bergerak hari ini," kata Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid di ruang sidang TPN Gedung TPN MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Lebih lanjut Arsjad meyakini gagasan Ganjar-Mahfud akan memperbaiki ekonomi dan hukum Indonesia yang lebih baik. Harga-harga dapat kembali murah, semakin banyak menciptakan lapangan kerja serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serius.

