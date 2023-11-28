Luncurkan Logo Baru Ganjar-Mahfud, Warga Distrik Semangga Merauke: Pasangan Serasi dan Matang

MERAUKE - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah meresmikan logo baru untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Peresmian logo baru dilakukan Ganjar saat berkunjung ke Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Logo baru itu bergambar wajah Ganjar mengenakan kemeja hitam yang tengah tersenyum.

Tak hanya itu, wajah Mahfud juga terpampang di samping Ganjar. Mahfud yang mengenakan kemeja putih dan berpeci hitam juga nampak tersenyum.

Warga yang hadir pun terlihat antusias dan kagum akan logo baru tersebut. Salah satunga seperti Kartono (40).

Ia merasa logo baru itu semakin menunjukkan keserasian Ganjar dan Mahfud. Ia berharap keduanya dapat mewujudkan cita-cita warga Bumi Cendrawasih.

"Ya kalau saya menganggapnya sangat serasi ya, kelihatannya sudah sangat matang, enggak ada keraguan. Semoga cita-cita kita bisa terwujud dengan beliau," tutur Kartono.