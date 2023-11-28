Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno Siap Keliling Indonesia

JAKARTA - Kampanye Pilpres 2024 telah dimulai per hari ini, Selasa 28 November 2023. Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pun menggelar kampanyenya di dua titik, yaitu Sabang dan Merauke.

Acara yang digelar meriah itu juga dikawal Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahidin Uno.

Melalui virtual, Sandiaga tampak antusias menyuarakan dukungannya terhadap pasangan calon nomr urut 3 tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sandi membeberkan rencananya melakukan kampanye nonpaslon keliling Indonesia.

"Kami akan melakukan kampanye nonpaslon keliling Indonesia untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," ujar Sandiaga Uno, Selasa (28/11/2023).

Sandi kemudian menceritakan sejumlah keluhan rakyat yang sampai di telinganya selama menjabat sebagai menteri.

Dia optimis keluhan tersebut akan teratasi jika Ganjar-Mahfud sukses memenangkan Pilpres 2024.