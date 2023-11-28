Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Merauke Bahagia Ganjar Punya Program Satu Desa, Satu Puskesmas dan Satu Tenaga Kesehatan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:57 WIB
Warga Merauke Bahagia Ganjar Punya Program Satu Desa, Satu Puskesmas dan Satu Tenaga Kesehatan
A
A
A

MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meluncurkan salah satu programnya yaitu 'Satu Desa, Satu Puskesmas dan Satu Tenaga Kesehatan'.

Peluncuran secara simbolis dilakukan dengan pemberian peralatan kesehatan dari Ganjar kepada Ketua Adat Waninggap Nanggo, Kamilus Mahuzeh di Waninggap Nanggo, Distrik. Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengatakan peluncuran program ini sebagai bentuk dari komitmennya untuk menjadikan kesehatan masyarakat sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai Indonesia emas. Ganjar memiliki target, yakni setiap desa harus memiliki satu puskesmas yang dilengkapi dengan satu dokter.

"Akses kesehatan menjadi begitu penting, yang kita bayangkan satu kampung atau satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dan dan satu nakes, syukur-syukur satu dokter," kata Ganjar dalam sambutannya.

Selain itu, Ganjar juga akan memperbaiki akses jalan agar masyarakat bisa menempuh mengakses kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Ganjar menyatakan satu desa, satu puskesmas dan satu tenaga kesehatan merupakan salah satu cara agar masyarakat bisa selalu sehat.

"Sistem transportasi dan konektivitas yang bisa membikin kemudahan ketika mereka berobat. Ini awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
