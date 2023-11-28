Kampanye Perdana, Ganjar Pranowo Ajak Warga Sampaikan Aspirasi dan Bertekad Prioritas Akan Kerjakan

MERAUKE - Calon Presiden (Capres) nomor urit 3, Ganjar Pranowo merasa, persoalan daerah harus cepat teratasi, utamanya di sektor kesehatan dan pendidilan. Untuk itu, ia menganggap, Pemilu 2024 sebagao ajang untuk memperhatikan daerah, utamanya di daerah perbatasan.

"Pemilu kali ini mengingatkan kita mencolek kita semuanya agar ada daerah yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama," kata Ganjar dalam kampanye perdana di Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Kendati demikian, Ganjar menyatakan, dirinya hadir untuk merasakan suasana kebatinan dan menyerap harapan dari warga Merauke.

"Harapan dari Ibu Bapak sekalian, harapan dari Pace, harapan Mace, harapan dari kakak-kakak agar kemudian apa yang disampaikan diperlihatkan, divideokan, betul-betuk agar terjadi prioritas yang kita kerjakan," terang Ganjar.

Tak hanya di Merauke, kata Ganjar, serapan aspirasi juga akan dilakukan di ujung barat Indonesia, Sabang.

"Kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan dari sana, dan inilah awal kita akan bergerak bersama, awal kita akan bekerja bersama, awal kita akan memenangkan nanti dan itu karena kita selalu bersama rakyat," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)