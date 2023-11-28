Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Bakal Bangun 49.344 Puskesmas di Wilayah 3T dan Perbatasan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:18 WIB
Ganjar-Mahfud Bakal Bangun 49.344 Puskesmas di Wilayah 3T dan Perbatasan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan membangun 49.344 Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu) jika terpilih sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

Pembangunan Puskesmas atau Pustu ini merupakan bagian dari program satu desa, satu fasilitas kesehatan, dan satu tenaga kesehatan.

"Pembangunan 49.344 puskesmas/pustu (termasuk revitalisasi) khususnya di wilayah 3T dan perbatasan," tulis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).

Melalui program tersebut, pasangan capres-cawapres 2024 yang diusung Partai Perindo ini ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan dengan ketersediaan dokter, obat, serta mempercepat digitalisasi layanan kesehatan melalui telemedicine.

"Percepatan penerapan telemedioine dan layanan Konsul Keliling. 100 persen ketersediaan dokter/nakes dan obat esensial di setiap desa," ungkapnya.

Sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud mencatat, saat ini hanya 12,78 persen desa yang memiliki akses ke puskesmas. Sedangkan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu) hanya di 31,24 persen total desa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188251//oso-WDQz_large.jpg
Akses Pendidikan Pemilu bagi Generasi Muda Perlu Ditingkatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement