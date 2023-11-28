Ganjar-Mahfud Bakal Bangun 49.344 Puskesmas di Wilayah 3T dan Perbatasan

JAKARTA - Calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan membangun 49.344 Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu) jika terpilih sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

Pembangunan Puskesmas atau Pustu ini merupakan bagian dari program satu desa, satu fasilitas kesehatan, dan satu tenaga kesehatan.

"Pembangunan 49.344 puskesmas/pustu (termasuk revitalisasi) khususnya di wilayah 3T dan perbatasan," tulis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).

Melalui program tersebut, pasangan capres-cawapres 2024 yang diusung Partai Perindo ini ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan dengan ketersediaan dokter, obat, serta mempercepat digitalisasi layanan kesehatan melalui telemedicine.

"Percepatan penerapan telemedioine dan layanan Konsul Keliling. 100 persen ketersediaan dokter/nakes dan obat esensial di setiap desa," ungkapnya.

Sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud mencatat, saat ini hanya 12,78 persen desa yang memiliki akses ke puskesmas. Sedangkan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu) hanya di 31,24 persen total desa.