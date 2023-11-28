Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye Ganjar di Merauke Janjikan Pembangunan Infrastruktur, Warga: Kami Siap Mendukung Penuh

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:22 WIB
Kampanye Ganjar di Merauke Janjikan Pembangunan Infrastruktur, Warga: Kami Siap Mendukung Penuh
A
A
A

MERAUKE - Kampanye Ganjar Pranowo di distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan disambut baik warga setempat. Dalam kampanye yang menjanjikan pembangunan jalan, sekolah, dan puskesmas itu, masyarakat mengaku mendukung penuh.

Salah satu warga, Ferdi Raimu saat diwawancarai pada Selasa (28/11/2023) menyebut bahwa ia selalu berdoa agar Ganjar Pranowo bisa terpilih sebagai Presiden Indonesia di Pemilu tahun 2024. Ini dilakukan untuk infrastruktur daerah yang lebih baik.

"Kami berdoa tahun depan bapak Ganjar jadi presiden. Kami siap mendukung bapak Ganjar. Karena sangat kurang infrastruktur, apalagi jalan. Ini kan perbatasan," ujarnya dengan penuh harapan.

Lebih lanjut, Ferdi mengisahkan tak jarang warga yang meninggal dunia karena akses ke rumah sakit yang jauh dan juga sulit karena jalan berlubang. Dia pun sangat berharap agar Ganjar Pranowo dapat menepati janji.

"Kadang membawa orang sakit keburu meninggal di jalan. Rumah sakit sangat jauh. Kami sangat berharap bapak ganjar menepati janji," tutup Ferdi.

Dalam momen yang bersamaan, Fransiskus, yang mendukung penuh rencana tersebutdengan tegas meminta Ganjar Pranowo untuk menepati janjinya. "Bagus, kalau sudah bicara begitu berarti bapak harus berbuat. Harus ditepati janjinya," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
