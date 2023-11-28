Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye Perdana Bertepatan dengan HUT Istri, Pantun Sandiaga Uno Kocok Perut Ganjar-Mahfud

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:26 WIB
Kampanye Perdana Bertepatan dengan HUT Istri, Pantun Sandiaga Uno Kocok Perut Ganjar-Mahfud
Sandiaga Uno Berpantun saat Kampanye Perdana/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno, memeriahkan kampanye perdana pasangan nomor urut 3 tersebut hari ini, Selasa (28/11/2023).

Melalui virtual, Sandi menyatakan dukungannya terhadap pasangan Ganjar-Mahfud dalam panggung Pilres 2024 mendatang.

Sandi tidak lupa membuka pembicaraan melalui pantun sebuah pantun yang suskes membuat anggota TPN Ganjar-Mahfud tertawa.

"TPN DPD Berkonsolidasi Terus

Jalan Kampanye Semakin Mulus

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Meningkat Terus

Ayo Guys Nggak Usah Pinjam Seratus!" demikian bunyi pantun Sandiaga Uno disambut dengan gelak tawa Ganjar-Mahfud.

Sandiaga juga menyebut kampanye perdana Ganjar-Mahfud hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun sang istri, Nur Asia.

Hal tersebut pun seolah menambah semangat Sandiaga dalam memeriahkan kampanye pasangan calon ini.

"Kampanye ini sangat penting karena berbarengan dengan ulang tahun istri saya. Emak-emak dan anak-anak muda kitalah yang akan menjadi ujung tombak perjuangan Ganjar-Mahfud," lanjut Sandiaga Uno.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno juga menyampaikan pesan utama dari visi dan misi Ganjar-Mahfud. Dia merasa visi misi itu sangat sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

