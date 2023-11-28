Ganjar Pranowo Kampanye Perdana di Merauke: Kami Ingin Persatuan Indonesia, Sila ke-3

PAPUA - Pasangan nomor urut 3 memulai kampanye perdananya di dua lokasi berbeda. Capres Ganjar Pranowo bertemu dengan warga di Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, sementara cawapres Mahfud MD berada di Sabang Provinsi Aceh.

Pasangan tersebut memberi pesan kuat, meskipun keberadaan Ganjar di Merauke, dan Mahfud di Sabang, keduanya menghubungkan Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur. Sebab saat acara berlangsung keduanya saling melakukan komunikasi secara virtual.

Dia menegaskan, dua lokasi dianggap sebagai simbol persatuan seperti yang tertera di sila ketiga Pancasila. Ganjar mengatakan, nanti jika terpilih sebagai presiden, pihaknya akan melakukan pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia.

"Kami sengaja memilih dua titik di Indonesia yang satu di ujung Timur di mana mata hari terbit dan satu di ujung Barat, karena kami ingin persatuan Indonesia seperti sila ke 3," ucap Ganjar di Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Dia berharap, dua lokasi yang telah di pilih ini, bisa menjadi langkap awal kesuksesan di pilpres 2024.