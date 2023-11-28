Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Kampanye Perdana di Merauke: Kami Ingin Persatuan Indonesia, Sila ke-3

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:49 WIB
Ganjar Pranowo Kampanye Perdana di Merauke: Kami Ingin Persatuan Indonesia, Sila ke-3
A
A
A

PAPUA - Pasangan nomor urut 3 memulai kampanye perdananya di dua lokasi berbeda. Capres Ganjar Pranowo bertemu dengan warga di Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, sementara cawapres Mahfud MD berada di Sabang Provinsi Aceh.

Pasangan tersebut memberi pesan kuat, meskipun keberadaan Ganjar di Merauke, dan Mahfud di Sabang, keduanya menghubungkan Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur. Sebab saat acara berlangsung keduanya saling melakukan komunikasi secara virtual.

Dia menegaskan, dua lokasi dianggap sebagai simbol persatuan seperti yang tertera di sila ketiga Pancasila. Ganjar mengatakan, nanti jika terpilih sebagai presiden, pihaknya akan melakukan pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia.

"Kami sengaja memilih dua titik di Indonesia yang satu di ujung Timur di mana mata hari terbit dan satu di ujung Barat, karena kami ingin persatuan Indonesia seperti sila ke 3," ucap Ganjar di Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Dia berharap, dua lokasi yang telah di pilih ini, bisa menjadi langkap awal kesuksesan di pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement