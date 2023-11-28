Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini 3 Makna Kampanye Ganjar-Mahfud di Sabang dan Merauke

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:04 WIB
Ini 3 Makna Kampanye Ganjar-Mahfud di Sabang dan Merauke
Mahfud MD kampanye perdana di Sabang, Aceh. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), memilih memulai kampanye di Sabang Provinsi Aceh dan Merauke Provinsi Papua, pada Selasa (28/11/2023).

Meskipun berada di tempat terpisah, Ganjar memilih di Merauke, dan Mahfud di Sabang, kampanye itu menyirakan menyiratkan tiga makna.

Pertama, terinspirasi lagu nasional dari Sabang Sampai Merauke. Kampanye Ganjar, dipusatkan di Distrik Semangga, Waninggap Nanggo, Kec. Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Adapun kampanye Mahfud dilangsungkan di Pasi Jaboi, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Aceh.

 BACA JUGA:

Ganjar-Mahfud mengirim pesan kuat bahwa meskipun keberadaan Ganjar di Merauke, dan Mahfud di Sabang, keduanya menghubungkan Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur.

Kedua, menyiratkan Sila ke-3 Pancasila: Persatuan Indonesia. Paslon nomor 3 ini berkomitmen memajukan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pembangunan di desa dan di kota, maupun dari ujung barat hingga ujung Timur Indonesia.

 BACA JUGA:

Ketiga, titik awal. Ganjar memilih kampanye dari sebuah desa di Merauke, Papua, yang menjadi tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyatnya paling awal memulai kerja dan usaha.

Sedangkan Mahfud memulai kampanye dari Sabang, di Aceh, yang merupakan tempat paling Barat di Indonesia, dan menjadi pintu masuk ke Nusantara di masa lalu.

Halaman:
1 2
      
