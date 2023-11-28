Geliat Tren Fashion Ecoprint hingga ke Mancanegara, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Okezone Updates kembali hadir menemani malam Rabu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah terkait bunga bangkai yang muncul di pemukiman warga, Kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Warga yang penasaran silih berganti ingin melihat bunga langka berbau busuk seperti bangkai, yang punya nama latin amorphophallus titanum dan mem-viralkannya di media sosial.

Semula ketinggian bunga bangkai ini mencapai 1 meter dan diameter 30 centimeter. Namun saat ini sudah mulai kuncup.

Selain informasi tadi, juga informasi terkait berbagai produk-produk ecoprint yang terbuat bahan alami dan ramah lingkungan. Produk-produk tersebut sungguh mengungang decak kagum. Mulai dari kaos, kemeja, dress, tas hingga blangkon. Semuanya tampak cantik dengan motif dedaunan alami.

Dalam mengolah produk ecoprint membutuhkan kreatifitas dan ketelitian tinggi. Dedaunan yang ditempel sebagai motif ecoprint diambil dari pohon maupun tanaman di sekitar rumah.

Produk-produk cantik ini mulai trend dan banyak digemari masyarakat indonesia bahkan pasar luar negeri.

