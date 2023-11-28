Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geliat Tren Fashion Ecoprint hingga ke Mancanegara, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:12 WIB
Geliat Tren Fashion Ecoprint hingga ke Mancanegara, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates kembali hadir menemani malam Rabu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah terkait bunga bangkai yang muncul di pemukiman warga, Kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Warga yang penasaran silih berganti ingin melihat bunga langka berbau busuk seperti bangkai, yang punya nama latin amorphophallus titanum dan mem-viralkannya di media sosial.

Semula ketinggian bunga bangkai ini mencapai 1 meter dan diameter 30 centimeter. Namun saat ini sudah mulai kuncup.

Selain informasi tadi, juga informasi terkait berbagai produk-produk ecoprint yang terbuat bahan alami dan ramah lingkungan. Produk-produk tersebut sungguh mengungang decak kagum. Mulai dari kaos, kemeja, dress, tas hingga blangkon. Semuanya tampak cantik dengan motif dedaunan alami.

Dalam mengolah produk ecoprint membutuhkan kreatifitas dan ketelitian tinggi. Dedaunan yang ditempel sebagai motif ecoprint diambil dari pohon maupun tanaman di sekitar rumah.

Produk-produk cantik ini mulai trend dan banyak digemari masyarakat indonesia bahkan pasar luar negeri.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!Ada Banyak Berita Menarik di Okezone Updates Hari Ini!

Okezone Updates kembali hadir menemani malam Rabu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah terkait bunga bangkai yang muncul di pemukiman warga, Kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/194/3189024//ekraf-KeCJ_large.jpg
Wamen Ekraf Iren Dorong Brand Fashion Lokal Tembus Pasal Global 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/194/3187729//lewis_emma_buktikan_transformasi_digital_mampu_dongkrak_penjualan_dari_bazar_kini_punya_80_karyawan-muLg_large.jpg
Lewis Emma Buktikan Transformasi Digital Mampu Dongkrak Penjualan, dari Bazar Kini Punya 80 Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/194/3183000//tren_fashion-eCKY_large.jpg
Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/194/3153712//viral_gaun_couture_unik_dan_nyeleneh_dengan_detail_jantung_berdetak_bikin_netizen_bingung-2Iy5_large.jpg
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/194/3091308//kebaya_hijau_sage_cocok_dengan_jilbab_warna_apa-43fy_large.jpg
Kebaya Hijau Sage Cocok dengan Jilbab Warna Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/611/3089102//kontes_ini_jadi_inspirasi_untuk_terjun_ke_industri_fesyen_dan_kecantikan-zU4u_large.jpg
Gen Z Merapat! Kontes Ini Jadi Inspirasi Untuk Terjun ke Industri Fesyen dan Kecantikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement