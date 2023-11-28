Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Sebut Visi Misi Ganjar-Mahfud Sejalan dengan Kebutuhan Rakyat

Sandiaga Uno Sebut Visi Misi Ganjar-Mahfud Sejalan dengan Kebutuhan Rakyat
Sandiaga Uno/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut visi misi pasangan calon nomer urut 3 ini sangat sejalan dengan kebutuhan rakyat Indonesia.

Hal ini disampaikan Sandiaga melalui momen kampanye perdana Ganjar-Mahfud hari ini, Selasa 28 November 2023.

 BACA JUGA:

Melalui virtual, Sandiaga menyampaikan dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud lewat pantun.

"TPN DPD Berkonsolidasi Terus

Jalan Kampanye Semakin Mulus

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Meningkat Terus

Ayo Guys Nggak Usah Pinjam Seratus!" demikian bunyi pantun Sandiaga Uno disambut gelak tawa Ganjar-Mahfud.

 BACA JUGA:

Sandiaga kemudian menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat yang pernah ia temui di daerah.

Banyak di antara mereka yang masih mengeluh soal pertumbuhan ekonomi hingga minimnya pembukaan lapangan kerja.

"Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh keluarga Indonesia yang sekarang merasakan beban ekonomi bahwa ini semua bisa ditekan ongkos biaya hidup mereka jika kita bisa menghapuskan korupsi," ujar Sandiaga.

"Pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang akan dilakukan Ganjar-Mahfud ketegasan kita untuk menegakkan demokrasi akan menghasilkan ekonomi dan kemajuan bangsa yang lebih baik," lanjut Sandiaga Uno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
