Gempa M4,7 Guncang Bovendigoel Papua, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Bovendigoel, Papua, pada Selasa (28/11/2023) sekira pukul 16.11 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5.51 Lintang Selatan - 142.26 Bujur Timur. Berdasarkan peta BMKG, pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Mag:4.7, 28-Nov-2023 16:11:55WIB, Lok:5.51LS, 142.26BT (213 km TimurLaut BOVENDIGOEL-PAPUA), Kedlmn:175 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)