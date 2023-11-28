Ganjar-Mahfud Kampanye dari Sabang Sampai Merauke, Pengamat: Bentuk Peduli Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres yang diusung PDIP, Perindo, PPP, dan Hanura yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyambangi Merauke, Papua dan Sabang, Aceh pada hari perdana masa kampanye pada Selasa (28/11/2023).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyebut kampanye pasangan Ganjar-Mahfud dengan nomor urut 3 dari Sabang sampai Merauke bisa menjadi propaganda yang mengartikan telah kuat di Pulau Jawa dan penguatan di Luar Pulau Jawa jelang Pemilu 2024.

"Kampanye perdana Ganjar-Mahfud di dua daerah ini juga berorientasi pada propaganda, utamanya karena mereka sudah kuat di Jawa, sehingga memantik perhatian di ujung Indonesia mengesankan mereka peduli pemerataan, juga karena dua wilayah itu suara Ganjar-Mahfud sangat minim," ujar Dedi kepada MNC Portal Indonesia.

Dedi menyebut tren kampanye dari ujung Indonesia sudah mulai terjadi sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin khususnya wilayah Papua. Hanya saja wilayah Aceh menurutnya belum mendapat perhatian khusus baru di era pasangan Ganjar-Mahfud ini.