Yenny Wahid: Kesejahteraan Rakyat Jadi Alasan Ganjar Pranowo Pilih Kampanye di Papua

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yenny Wahid, menyampaikan alasan sang calon Presiden memilih Merauke, Papua menjadi lokasi kampanye perdananya.

Yenny menuturkan Ganjar turut menyoroti kesejahteraan masyarakat setempat yang belum maksimal.

"Kita berharap bahwa akan lebih dialogist dan partisipatoris. Jadi di Papua kita selama ini tahu bahwa masih banyak terjadi lingkaran kekerasan yang harus diputus, dan itu hanya bisa diputus ketika ada pendekatan yang merangkul bukan memukul, ada pendekatan yang mengajak masyarakat untuk turut bersama-sama berdialog untuk kebaikan semua," ujar Yenny Wahid di Gedung TPN MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

"Seperti kita saksikan dalam kampanye perdana yang dilakukan adalah memberikan penekanan pada aspek kesejahteraan," imbuhnya.

Ganjar-Mahfud juga dikatakan Yenny berencana membangun sejumlah fasulitas publik demi merealisasikan kesejahteraan yang dimaksud.

"Ingin membangun puskesmas, posko-posko kesehatan, setiap kampung ada posko kesehatan karena kita sama-sama tahu bahwa ini masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh banyak masyarakat kita di daerah pesisir, daerah pedalaman terutama pedalaman Papua," jelasnya.