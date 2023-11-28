Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Resmikan Deklarasi Relawan MNC Group Pendukung Ganjar-Mahfud

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:59 WIB
Relawan MNC Group Pendukung Ganjar-Mahfud.
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) meresmikan deklarasi relawan para karyawan MNC Group untuk pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi relawan MNC Group dilakukan di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Acara dihadiri oleh ratusan relawan yang siap memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

"Jadi ternyata banyak orang-orang kita di MNC itu mau jadi relawan Ganjar-Mahfud, jadi hari ini saya resmikan mereka supaya mereka bisa bekerja, memaksimalkan pemenangan Ganjar Mahfud," kata Hary Tanoe, Selasa (28/11/2023).

Hary Tanoe mengatakan, terbentuknya relawan di MNC Group merupakan sebuah keyakinan karena Ganjar-Mahfud adalah pasangan calon (Paslon) Capres dan Cawapres yang terbaik di antara yang lainnya.

"Pertama keyakinan, karena dengan kita yakin bahwa Ganjar-Mahfud paslon terbaik, dari tiga paslon yang ada kita akan militan, begitu militan pasti juga pasti lebih menyakinkan konstituen itu supaya ikut memilih Ganjar-Mahfud," ucap Hary Tanoe.

Dalam kesempatan deklarasi itu juga, Hary Tanoe mengungkapkan cara para relawan MNC Group untuk melakukan pendekatan terhadap keluarganya masing-masing dan juga dengan berjejaring ke teman-teman dekat.

